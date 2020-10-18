شكرا لقرائتكم منتخب الشباب يواجه الديوانية العراقي وديا ..اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض منتخب الشباب مواليد 2001 مباراة ودية في الرابعة عصر اليوم ، أمام فريق الديوانية العراقي أحد الفرق الصاعدة للدوري الممتاز العراقي المًوسم الحالي علي الملعب الفرعي لاستاد القاهرة وذلك في بداية الأسبوع الرابع من المعسكر المفتوحً الذي بدا منتصف نوفمبر الماضي

يجري حسام اشرف لاعب الزمالك ومهاجم المنتخب جلسات علاج طبيعي لمدة ثلاث أيام لشعوره بآلام في العضلة الضامة ومن المنتظر ان يعود الي المشاركة مع الفريق عقب مباراة الديوانية العراقي استعدادا للسفر الي تونس في الثالث من نوفمبر المقبل

أبدى ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2001، غضبه بسبب عدم تعاون الأندية المصرية له، وقال ياسين خلال مداخلة تلفزيونية: "مدربى الأندية مش بيفكروا غير في نفسهم ومش شاغلين بالهم بالمنتخب".

تابع ربيع ياسين قائلا: "خضت مباريات ودية ضعيفا لأني لا أملك لاعبين، وفوجئت بطلب إنبي بإعادة لاعبه من المنتخب، لا أعلم ماذا أفعل؟

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وشدد: علاقتي بجميع المدربين جيدة واطلب فقط التعاون معي، وحلمي طولان أخ أكبر وعزيز، مضيفا: أطلب لاعبا واحدا فقط من كل فريق لديه لاعبان بالمنتخب، المنافسة صعبة .

منتخب الشباب المصرى يستعد للمشاركة فى بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا بموريتانيا مارس 2021 في التاسع من نوفمبر المقبل بمشاركة تونس والجزائر والمغرب وليبيا.

وتلقى اتحاد شمال أفريقيا خطابات من منتخبات شمال أفريقيا المشاركين فى تصفيات بطولة شمال أفريقيا للشباب تحت 20سنة، بشأن موقفهم النهائى من إقامة البطولة فى موعدها أو التأجيل لمدة شهر، ومن المقرر أن تستضيف تونس التصفيات لدول شمال أفريقيا فى التاسع من نوفمبر المقبل وحتى الرابع والعشرين من نفس الشهر.

وتنتظر المنتخبات الخمس المشاركة في البطولة تحديد الموعد النهائي من قبل اتحاد شمال أفريقيا خلال ساعات لتحديد برنامج المباريات الدولية وإنهاء إجراءات حجز تذاكر الطيران والإقامة واختبارات الخلو من فيروس كورونا قبل السفر بمدة كافية.