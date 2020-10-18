اخبار الرياضه

منتخب الشباب يواجه الديوانية العراقي وديا ..اليوم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم منتخب الشباب يواجه الديوانية العراقي وديا ..اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض منتخب الشباب مواليد 2001  مباراة ودية في الرابعة عصر اليوم ، أمام فريق الديوانية العراقي أحد الفرق الصاعدة للدوري الممتاز العراقي المًوسم الحالي علي الملعب الفرعي لاستاد القاهرة وذلك في بداية الأسبوع الرابع   من المعسكر المفتوحً الذي بدا منتصف نوفمبر الماضي   

يجري حسام اشرف لاعب الزمالك ومهاجم المنتخب جلسات علاج طبيعي لمدة ثلاث أيام لشعوره بآلام في العضلة الضامة ومن المنتظر ان يعود الي المشاركة مع الفريق عقب مباراة الديوانية العراقي استعدادا للسفر الي تونس في الثالث من نوفمبر المقبل

أبدى ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2001، غضبه بسبب عدم تعاون الأندية المصرية له، وقال ياسين خلال مداخلة تلفزيونية: "مدربى الأندية مش بيفكروا غير في نفسهم ومش شاغلين بالهم بالمنتخب".

تابع ربيع ياسين قائلا: "خضت مباريات ودية ضعيفا لأني لا أملك لاعبين، وفوجئت بطلب إنبي بإعادة لاعبه من المنتخب، لا أعلم ماذا أفعل؟

Advertisements

وشدد: علاقتي بجميع المدربين جيدة واطلب فقط التعاون معي، وحلمي طولان أخ أكبر وعزيز، مضيفا: أطلب لاعبا واحدا فقط من كل فريق لديه لاعبان بالمنتخب، المنافسة صعبة .

منتخب الشباب المصرى يستعد للمشاركة فى بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا بموريتانيا مارس 2021 في التاسع من نوفمبر المقبل بمشاركة تونس والجزائر والمغرب وليبيا.

وتلقى اتحاد شمال أفريقيا خطابات من منتخبات شمال أفريقيا المشاركين فى تصفيات بطولة شمال أفريقيا للشباب تحت 20سنة، بشأن موقفهم النهائى من إقامة البطولة فى موعدها أو التأجيل لمدة شهر، ومن المقرر أن تستضيف تونس التصفيات لدول شمال أفريقيا فى التاسع من نوفمبر المقبل وحتى الرابع والعشرين من نفس الشهر.

وتنتظر المنتخبات الخمس المشاركة في البطولة تحديد الموعد النهائي من قبل اتحاد شمال أفريقيا  خلال ساعات لتحديد برنامج المباريات الدولية وإنهاء إجراءات حجز  تذاكر الطيران والإقامة واختبارات الخلو من فيروس قبل السفر بمدة كافية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منتخب الشباب يواجه الديوانية العراقي وديا ..اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا