شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يغلق صفحة زعيم الثغر بالدورى ويحصل على إجازة طويلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار صفحة مباراة الاتحاد السكندرى التى أقيمت عصر أمس السبت على استاد برج العرب بالإسكندرية بالجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري العام، حيث قرر مختار مختار منح لاعبيه إجازة طويلة فى ظل غموض موعد الجولة الاخيرة للمسابقة وحاجة اللاعبين لفترة راحة بعد خوضهم مباريات كثيرة فى فترة زمنية قصيرة.

ومنذ عودة مسابقة الدوري من التوقف عانى الإنتاج الحربى من إصابة عدد من اللاعبين بفيروس كورونا، حيث خاض الفريق قبل مواجهة زعيم الثغر 15 لقاء خسر 8 لقاءات وفاز فى خمسة مباريات وتعادل فى مباراتين، حيث تعادل مع الأهلى بهدف لكل فريق ثم خسر من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف ثم خسر من إنبى بهدفين دون رد ثم خسر من بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد ثم خسر من الطلائع بهدف دون رد ثم فاز على سموحة بهدفين مقابل هدف ثم فاز على طنطا بثلاثة أهداف دون رد ثم خسر من أسوان بهدفين دون رد ثم خسر من الزمالك بهدف دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين مقابل هدف ثم تعادل مع المصرى البورسعيدى بهدفين لكل فريق ثم خسر من وادى دجلة برباعية مقابل هدف ثم فاز على حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم خسر من الاسماعيلى بهدف دون رد ثم فاز على نادى مصر بثلاثة أهداف دون رد.