شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ينتظر صرف الدفعة الأولى من صفقة وليد أزارو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر مسئولو النادي الأهلي وصول الدُفعة الأولى من صفقة انتقال المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق لنادي الاتفاق السعودي والتى تم الإعلان عنها رسمياً مؤخراً، حيث رحل اللاعب المغربي مقابل 600 ألف دولار بجانب 100 ألف دولار مُتبقية من استعارة اللاعب فى يناير الماضى، حيث تمت الإعارة مقابل 200 ألف دولار فى يناير الماضى، حصل الأهلى على 100 ألف ولم يحصل على الـ100 ألف الأخرى حتى الآن، وقال مصدر في القلعة الحمراء إن صفقة بيع أزارو تشمل أيضاً حصول الأهلى على 20% من عائد بيع اللاعب المغربى لأى ناد خارج مصر و30% من عائد بيعه لأى نادٍ داخل مصر، على أن تكون الأولوية للأهلى فى ضم أزارو إذا أراد الاتفاق بيعه لأى ناد داخل مصر.

وشهدت الفترة الماضية جدلاً بشأن مستقبل أزارو إذ خرجت تقارير تُفيد بأن اللاعب سيعود للأهلي الموسم المقبل خاصة بعد رحيل السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق للفريق الذي لم يكن مُقتنعاً بقدرات المهاجم المغربي، لكن إدارة الأهلى استقرت في النهاية على بيع أزارو من أجل التعاقد مع لاعب أجنبي آخر بمعرفة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للأهلي.