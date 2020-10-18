شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يخضع لمسحة كورونا اليوم قبل مواجهة حوريا الغينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخضع اليوم، الأحد، بعثة بيراميدز لمسحة طبية، للكشف عن فيرس كورونا، حيث تم إلغاء المسحة التى كان من المقرر أن تخضع لها البعثة مساء الجمعة، والإكتفاء بمسحة واحدة وفقًا لما حدده الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" فى إطار استعداد الفريق السماوى لمواجهة حوريا كوناكرى الغينى فى المباراة المقرر لها يوم 20 أكتوبر الجارى على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء فى نصف نهائى الكونفدرالية، وحال تأهله سيخوض النهائى على ملعب مولاى عبد الله بالرباط يوم 25 من نفس الشهر.

وحذر الجهاز الفنى بقيادة الكرواتى أنتى تشاتشيتش والمسئولون عن الفريق جميع أفراد البعثة بعدم مخالطة أى فرد من خارج البعثة لعدم التعرض للإصابة بكورونا، والتسبب فى غياب أى لاعب عن صفوف الفريق قبل المواجهة المنتظرة.

وقررت إدارة بعثة فريق نادي بيراميدز نقل تدريبات فريق الكرة فى الدار البيضاء لتقام على ملعب مولاى رشيد، بدلا من ملعب كهرما الذى خاض الفريق مرانه الأول عليه أول الأمس. وتوجه محمد صلاح مدير الفريق لملعب مولاى رشيد لمعاينته مؤكدا أنه أفضل بكثير من ملعب كهرما ويليق باستعدادات الفريق لنصف النهائي القاري أمام حوريا كوناكري، وأرضيته جيدة للغاية.