غاموندي: الوداد لن يستسلم أمام الأهلي رغم خيبة الأمل الكبيرة!

تعهد المدير الفني لفريق الوداد البيضاوي “ميغيل غاموندي” بالرد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا عندما يحل ضيفًا على الأهلي يوم 23 أكتوبر الجاري بملعب القاهرة الدولي، قائلاً “صحيح أننا نشعر بحزن وخيبة أمل كبيرة، لكننا لن نستسلم لهذه الخسارة وسنرد في الإياب”.

وسقط الوداد بنتيجة 2/صفر على ملعبه “مركب محمد الخامس” بمدينة الدار البيضاء، في ذهاب نصف النهائي، يوم أمس السبت، الأمر الذي سيصعب من مأموريته للعودة إلى النهائي الذي خسره العام الماضي أمام الترجي التونسي بنتيجة 1/2.

وقال دييغو غاموندي في تصريحات عقب مباراة أمس “نشعر بحالة إحباط ونعيش خيبة أمل كبيرة، فالخسارة أمام الأهلي جاءت بسبب ما حدث لنا خلال المواجهات السابقة في الدوري المغربي”.

وأوضح حديثه “قمت بإشراك لاعبين رغم أنفي، لم يكونوا جاهزين، مع ذلك قدمنا مباراة جيدة في الشوط الأول، لكننا ارتكبنا خطأ قاتل سُجل منه الهدف الأول في مرمانا”.

وأضاف “سنحت لنا فرصة التعادل ولكن أهدرنا ركلة الجزاء. الوداد يعيش فترة صعبة حيث خاض الفريق نصف نهائي الأبطال وهو يعاني من إرهاق وضغط وتوتر ذهني وإصابات عديدة”.

وتعهد المدرب الأرجنتيني بألا يستسلم ويسعى نحو تعديل النتيجة في الإياب، وتحقيق مفاجأة، قائلاً “لن نستسلم في مباراة الإياب وسنستجمع قوانا فالأمل لازال قائمًا بالنسبة لنا”.

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وأكمل مدرب الوداد حديثه “نحن فريق كبير، ويجب على جميع اللاعبين أن يوجهوا رسالة في الإياب مفادها: أننا لا نستسلم مطلقًا”.

وعن اختياره ليحيى جبران (الرجل المخيب في هذا اللقاء)، قال غاموندي “لم يكن لديّ خيار آخر سوى إشراك يحيى جبران في خط الدفاع، لقد جازفت في ذلك، وللأسف الأمور لم تسر كما تمنيتها”.

وتسبب يحيى جبران في الهدف الأول الذي سجله لاعب وسط الأهلي محمد مجدي أفشة عندما تسلم الكرة بشكل خاطيء في الدقيقة 4، وكان آخر لاعب في الخط الخلفي، ليخطف أفشة الكرة وينفرد ويسجل.

وعاد جبران ليقع في الخطأ عندما منع بيده اليمنى تصويبة لجونيور أجايي داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 60، ما ترتب عليه احتساب ركلة جزاء نفذها علي معلول بنجاح ليجلعها 2/صفر.