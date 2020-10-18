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تحسر المدير الفني للنادي الأهلي “بيتسو موسيماني” على كم الفرص السهلة التي أضاعها فريقه في مواجهة الليلة أمام الوداد البيضاوي، على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الفوز بهدفين دون رد ليست نتيجة سيئة، بما أنها حدثت أمام فريق عنيد مثل الوداد.
وافتتح محمد مجدي “أفشة” أهداف المباراة في الدقيقة الرابعة بعد استغلال هفوة غريبة من يحيى جبران، وبعد انتصاف الوقت الأصلي للقاء بدقيقتين، أضاف الظهير الأيسر التونسي “علي معلول” الهدف الثاني من ركلة جزاء أحتسبت ضد يحيى جبران أيضًا.
وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد المباراة “كانت ليلة صعبة أمام فريق بحجم الوداد العنيد الذي خاض اللقاء بروح تنافسية عالية، لكن كان لدينا رغبة شديدة في العودة إلى القاهرة بالفوز”.
وأضاف المدرب الجنوب أفريقي “حصلنا على فرصة تسجيل هدف مبكر ونجحنا في اغتنامها بعد الضعط على مدافع الوداد عن طريق محمد مجدي أفشة الذي سجل هدفًا رائعًا لأنه تحلى بالهدوء عندما واجه الحارس”.
لم يغفل موسيماني الدور الذي لعبه الحارس محمد الشناوي، حيث تصدى لركلة جزاء من لاعب الوسط السريع “بديع أووك” في الدقيقة 43، وقال المدرب “حارسنا محمد الشناوي كان متألقًا، وتصدى لركلة جزاء، إنه يقدم عمل رائع مع الفريق وعنصر خبرة مميز في صفوف الأهلي”.
موسيماني: سعيد بالفوز على الوداد، لكن لستُ سعيدًا بالنتيجة!
وتحسر موسيماني على انتهاء المباراة بفوز الأهلي بهدفين فقط، قائلاً “بالطبع أنا سعيد للغاية بمستوى الفريق، لعبنا بالخطة التي وضعناها، كان علينا أن نسجل هدف ثالث أو رابع، لكننا أهدرنا عدة فرص سهلة ومحققة للتسجيل أمام مرمى الوداد”.
وأهدر وصيف كأس العالم للأندية 2018 مع نادي العين الإماراتي “حسين الشحات” إنفرادًا صريحًا بالحارس أحمد رضا التكناوتي في الدقيقة 57، يشبه لحد كبير الإنفراد الذي تحصل عليه محمد مجدي أفشة في بداية المباراة ومنح به الأفضلية لـ الأهلي.
كما ضاعت فرصة من جونيور أجايي داخل منطقة الجزاء، عندما فضل تمهيد الكرة أمام أحد زملائه بدلاً من التسديد بعد تسلمه لعرضية مذهلة من علي معلول على مقربة كبيرة من المرمى.
وأكمل موسيماني حديثه “لا يوجد أي لاعب قصر في الفريق خاصةً لاعبي خط الوسط، جميعهم أبلوا بلاءًا حسنًا وسعداء بهذه النتيجة وكنت سأكون أسعد أكثر لو استثمرنا الفرص التي أتيحت لنا. على أي حال أشكر اللاعبين على ما قدموه في المباراة، وعلينا الاستمرار في المرحلة المقبلة”.
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