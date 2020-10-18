شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام يونايتد x نيوكاسل: صحوة متأخرة تمنح الشياطين فوزًا مستحقًا خارج القواعد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق مانشستر يونايتد انتصارًا كبيرًا خارج القواعد، وذلك بعد تغلبه على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 4-1 في مباراة ضمن الجولة الخامسة من البريميرليج.

ولم تسر الأمور بشكل جيد لليونايتد من البداية في ملعب المباراة، فاستقبل الضيوف هدفًا بعد أقل من دقيقتين فقط عن طريق مدافعهم، لوك شاو، الذي سجل هدفًا عكسيًا في مرماه، ليمنح أصحاب الأرض المقدمة.

وأوضحت الاحصائيات أن هدف شاو هو خامس هدف عكسي يسجله لاعب من اليونايتد في مرماه ضد نيوكاسل، بعد هينينج بيرج، ويس براون، فيل جونز وجوني إيفانز، وهو أكبر عدد من الأهداف العكسية التي يسجلها فريق في مرماه ضد منافس واحد في البريميرليج بعد سندرلاند ضد مانشستر يونايتد وليفربول ضد توتنهام.

وعدل اليونايتد النتيجة عن طريق القائد هاري ماجواير الذي حول كرة خوان ماتا العرضية بالرأس في شباك أصحاب الأرض.

وأشترك خوان ماتا في تسجيل 9 أهداف (سجل 4 وصنع 5) ضد نيوكاسل، في سجل مساهمات تهديفية لم يحقق أكثر منه ضد أي فريق آخر خلال مسيرته بالبريميرليج.

وفي الشوط الثاني، لاحت للضيوف فرصة محققة للتقدم على أصحاب الأرض عندما منحتهم تقنية الفيديو ركلة جزاء، لكن برونو فيرنانديز أهدر الركلة لتكون أول ركلة جزاء يهدرها بقميص مانشستر يونايتد، وأول ركلة جزاء يهدرها اللاعب خلال أخر 20 ركلة جزاء نفذها، وبالتحديد منذ فترته مع أودينيزي الإيطالي في 2016.

وبينما كانت نتيجة التعادل تلوح في الأفق، نجح مانشستر يونايتد في التقدم لأول مرة في المباراة عن طريق برونو فيرنانديز الذي تلقى تمريرة راشفورد ووضع الكرة في الشباك بشكل رائع مسجلًا الهدف الثاني قبل نهاية المباراة بـ 4 دقائق فقط.

واحتفل الظهير الأيمن وان بيساكا بمباراته رقم 50 في مختلف البطولات مع مانشستر يونايتد، وسجل الهدف الثالث للفريق والهدف الأول له مع النادي على الإطلاق في الدقيقة 90، منهيًا المباراة عمليًا للضيوف.

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وسجل ماركوس راشفورد الهدف الرابع في الدقيقة السادسة من الوقت بدل من الضائع، ليدون معه أداء رائع من المهاجم الإنجليزي الذي اشترك في تسجيل 3 من أهداف اليونايتد الأربعة (صنع 2 وسجل 1).

وجاء الهدف الرابع من صناعة برونو فيرنانديز، ليكون البرتغالي قد اشترك في تسجيل 20 هدفًا في مشاركته رقم 18 مع اليونايتد في البريميرليج (سجل 11 وصنع 9).