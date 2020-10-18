شكرا لقرائتكم خبر عن ضمنهم بايرن ميونخ.. ليفاندوفسكي نجح في هز شباك جميع فرق الدوري الألماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعتلى البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ، صدارة قائمة هدافي الدوري الألماني، بعدما هز شباك أرمينيا بينيفيلد مرتين، أمس، في الجولة الرابعة.

واستطاع الدولي البولندي، تسجيل هدفين وصنع آخر لزميله توماس مولر، ليقود الفريق البافاري للفوز خارج أرضه برباعية مقابل هدف.

ووفقا لشبكة «أوبتا» للإحصائيات، هذه الثنائية مكنت ليفاندوفسكي من هز شباك كافة الفرق الـ18 المشاركة في البوندسليجا هذا الموسم، بما فيها الفريق البافاري.

وسبق لصاحب الـ32 عاما أن هز شباك البايرن في أكثر من مناسبة بقميص فريقه السابق بروسيا دورتموند، ليصبح صائد شباك كافة فرق البوندسليجا.