شكرا لقرائتكم خبر عن أتلتيكو مدريد مهدد بغياب كوستا أمام بايرن ميونيخ بدوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقلصت حظوظ الدولي المخضرم دييجو كوستا، مهاجم أتلتيكو مدريد، في إمكانية اللحاق بمواجهة فريقه الأربعاء المقبل، أمام بايرن ميونخ الألماني في افتتاح دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وأصبح كوستا مهددا بالغياب عن اللقاء، عقب شكواه من آلام عضلية غادر على إثرها مباراة سيلتا فيجو، أمس، في الجولة السادسة لليجا.

واضطر كوستا لمغادرة ملعب «بالايدوس» في الدقيقة 50 عقب شعوره بآلام عضلية في عضلة الفخذ اليسرى. وكشف النادي المدريدي أن اللاعب «سيجري فحوصات طبية» للوقوف على مدى قوة الإصابة، والفترة التي سيحاتجها اللاعب للعودة من جديد للملاعب.

وقبل 4 أيام من الموقعة المنتظرة أمام بطل أوروبا على ملعبه (أليانز أرينا)، تعتبر حظوظ صاحب الـ32 عاما ضئيلة للحاق باللقاء.

وانضم كوستا لقائمة غيابات الفريق المدريدي التي تضم أيضا البرازيلي رينان لودي، والمدافع الأوروجواياني خوسيه ماريا خيمينيز، ولاعب الوسط ساؤول نييجيز.

وكان الأتلتي قد استعاد نغمة الفوز في الليجا بعد تعادلين متتاليين بفوز ثمين على سيلتا في عقر داره بهدفين نظيفين، حملا توقيع المهاجم الأوروجواياني لويس سواريز، والجناح البلجيكي يانيك كاراسكو.

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