شكرا لقرائتكم خبر عن فعلها من قبل وتُوج.. الأهلي يفوز خارجيًا للمرة الثانية في نصف نهائي دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتصار ثمين حققه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على حساب مضيفه الوداد البيضاوي المغربي بهدفين نظيفين، بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2019-2020.

وعلى الرغم من أن الفوز هو الأول للاهلي خارج حدود مصر في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على مدار تاريخ مشاركاته، ولكن يحمل الرقم 2 من حيث الفوز خارج حدود ملعبه في هذا الدور.

وكان الأهلي قد سبق له الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال نسخة 2005 بملعب الكلية الحربية، بتوقيع كل من عماد متعب ومحمد بركات، في مباراة كان الزمالك هو صاحب الأرض خلالها.

وكان الأهلي قد تُوج بلقب دوري الأبطال نسخة 2005 محققاً النجمة الرابعة وقتها.

وعاد الأهلي لتحقيق انتصاره الثاني عبر تاريخه في نصف النهائي خارج ملعبه في مواجهة الوداد البيضاوي المغربي أمسية السبت.

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