شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من جاتوزو على حكم القضاء الرياضي بخسارة نابولي أمام يوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال جينارو جاتوزو، مدرب نابولي، إنه كان غاضبا لعدم تمكن فريقه من مواجهة حامل اللقب، يوفنتوس، قبل أسبوعين في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، بسبب التباس بشأن قواعد كوفيد-19.

وعلق جاتوزو لأول مرة على الواقعة المثيرة للجدل، والتي تسببت في خسارة نابولي (3-0)، مع خصم نقطة من رصيده، بقرار من لجنة الانضباط بالدوري.

وقال المدرب الإيطالي، عقب فوز فريقه (4-1) على أتالانتا: «كنت أكثر غضبا من أي شخص»، مضيفا أنه كان يؤمن بقدرة نابولي على الفوز أمام يوفنتوس.

وتابع: «يوفنتوس هو الفريق المطلوب هزيمته، ويمر حاليا بمرحلة بناء، وكنا في الحافلة استعدادا للسفر، أنا غاضب لأننا لم نتمكن من ذلك، ويمكن أن اؤكد أننا قمنا بكل شيء ممكن».