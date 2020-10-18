شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من جاتوزو على حكم القضاء الرياضي بخسارة نابولي أمام يوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال جينارو جاتوزو، مدرب نابولي، إنه كان غاضبا لعدم تمكن فريقه من مواجهة حامل اللقب، يوفنتوس، قبل أسبوعين في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، بسبب التباس بشأن قواعد كوفيد-19.
وعلق جاتوزو لأول مرة على الواقعة المثيرة للجدل، والتي تسببت في خسارة نابولي (3-0)، مع خصم نقطة من رصيده، بقرار من لجنة الانضباط بالدوري.
وقال المدرب الإيطالي، عقب فوز فريقه (4-1) على أتالانتا: «كنت أكثر غضبا من أي شخص»، مضيفا أنه كان يؤمن بقدرة نابولي على الفوز أمام يوفنتوس.
وتابع: «يوفنتوس هو الفريق المطلوب هزيمته، ويمر حاليا بمرحلة بناء، وكنا في الحافلة استعدادا للسفر، أنا غاضب لأننا لم نتمكن من ذلك، ويمكن أن اؤكد أننا قمنا بكل شيء ممكن».
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