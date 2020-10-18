شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيموفيتش: ميلان كسر عقدة إنتر بفضل إمكانياته والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال زلاتان إبراهيموفيتش، نجم ميلان الإيطالي، إن فريقه لم يستطيع الفوز على منافسه إنتر منذ 4 سنوات، ولكن بعد لقاء مساء أمس، تمكن الميلان من كسر هذه العقدة بفضل إمكانياته القوية التي لن يستطيع أحد إيقافها.
وأضاف اللاعب السويدي، خلال تصريحاته لشكبة «سكاي سبورت»، أتدرب بقوة وألعب بالخبرة، وزملائي يساعدوني بحب، لن أقبل أن يتراجعوا سواء في التدريب أو المباريات، يجب أن نتدرب دائما بنسبة 200%، ونؤمن أننا قادرين على تحقيق لقب الكالتشيو.
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