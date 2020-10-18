شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مشاركته أمام كروتوني.. بوفون يحقق رقمًا تاريخيًا في الكالتشيو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق جيانلويجي بوفون حارس مرمى يوفنتوس، رقمًا تاريخيًا بعد مشاركته مع فريقه خلال لقاء كروتوني، الذي أقيم بينهما مساء أمس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي «كالتشيو».
ووفقا لشبكة «أوبتا» للإحصائيات، وصل بوفون بمشاركته أمام كروتوني إلى المباراة رقم (650) له بالدوري الإيطالي، كأول لاعب يصل إلى هذا العدد من المشاركات في تاريخ المسابقة.
ولفتت الشبكة، إلى أن تشكيلة يوفنتوس شهدت تواجد 7 لاعبين، «لم يتم إنجابهم» حين شارك بوفون لأول مرة بالدوري الإيطالي في نوفمبر عام 1995.
وتعادل يوفنتوس مع مضيفه كروتوني، بهدف لكل فريق، ليقفز اليوفي للمركز الرابع برصيد 8 نقاط بفارق 4 نقاط عن المتصدر ميلان 12 نقطة.
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