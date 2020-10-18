شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر عن فوز الأهلي على الوداد: هذه فائدة القتال على عودة ‏الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أن فوز الأهلي على الوداد المغربي في عقر دار الأخير، بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا تحقق بفضل عودة منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكتب عامر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «النهاردة بان على الطبيعة في مباراة الأهلي والوداد المغربي فائدة عودة الدوري العام التي قاتلنا من أجلها لمصلحة الكرة المصرية».

وكان الأهلي قد انتصر على الوداد بهدفين نظيفين في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال واقترب بشدة من بلوغ المباراة النهائية.