شكرا لقرائتكم خبر عن الأسبوع السادس: جولة سقوط الكبار بـ«لاليجا».. وأتلتيكو الناجي الوحيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعد سقوط برشلونة أمام خيتافي بهدف نظيف دون رد خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء أمس، أصبح الأسبوع السادس من بطولة الدوري الإسباني، «جولة سقوط الكبار» خاصة بعد أن هزيمة ريال مدريد بهدف أمام قادش.

ووفقا لنتائج الجولة السادسة من عمر الدوري الإسباني، يعد أتلتيكو مدريد هو الناجي الوحيد بين كبار إسبانيا خلال لقاء الجولة السادسة، حيث تمكن رفقاء ديجو سيموني من الفوز على سيلتا فيجو بهدفين دون رد.

ووفقا لشبكة «أوبتا» للإحصائيات، فإن آخر مرة خسر فيها الريال وبرشلونة قبل الكلاسيكو كانت في أبريل عام 2003، حين خسر الريال خارج ملعبه ضد ريال سوسيداد بنتيجة (4-2)، وخسر البارسا بنفس النتيجة في ملعبه ضد ديبورتيفو لاكورونيا.