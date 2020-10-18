شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يسير على نهج جوزيه.. انتصار خارجي في أفريقيا مع أول ‏اختبار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قاد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، المارد الأحمر لانتصار ثمين على حساب الوداد البيضاوي المغربي، بملعب الأخير، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية.

وخاض موسيماني اختباره الأفريقي الأول مع الأهلي بمواجهة الوداد في المغرب ونجح في اجتياز العقبة والعودة إلى القاهرة بانتصار ثمين بهدفين دون رد.

ونجح موسمياني في تكرار إنجاز البرتغالي مانويل جوزيه، الذي استهل مشواره القاري مع الأهلي بتحقيق الفوز خارج الحدود.

وكان جوزيه قد قاد الأهلي للفوز على بتروأتلتيكو الأنجولي، بملعب الأخير بنتيجة 3/1 في أول اختبار للبرتغالي مع القلعة الحمراء على المستوى القاري.

وعلى الرغم من إخفاقه القاري في قيادة الأهلي، إلا أن الهولندي جو بونفرير نجح هو الآخر في أول اختبار أفريقي له مع أبناء التتش خارج الملعب، في الفوز، وذلك على حساب النصر الليبي بهدفين مقابل هدف في ذهاب دور الـ 16 لكأس الاتحاد الأفريقي 2003.

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