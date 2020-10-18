شكرا لقرائتكم خبر عن سمير كمونة عن سبب تألق ققشة أمام الوداد: «ابتعد عن التأليف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سمير كمونة، مدافع النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن محمد مجدي «قفشة» كان متميزا بشكل كبير خلال لقاء الوداد الذي أقيم مساء أمس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والذي انتهى بفوز الأهلي بهدفين نظيفين أحرزهما قفشة وعلي معلول.

وأضاف كمونة في تصريحات متلفزة: «قفشة كان متلزم بتعليمات موسيماني، وابتعد عن التأليف، مما جعل نسبة استحواذه على الكرة كبيرة وتمريره للكرة دقيقة جدا».