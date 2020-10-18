شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالحليم علي يدعم مصطفى محمد قبل مواجهة الزمالك والرجاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام عبدالحليم على، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، بتوجيه رسالة دعم ومساندة لمصطفى محمد، نجم خط هجوم القلعة البيضاء الحالي. وقال عبدالحليم في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك: «أتمنى لمصطفى محمد التوفيق، هو لاعب مجتهد ومهاجم مميز ولديه قدرات فنية كبيرة». وتمنى عبدالحليم تسجيل مصطفى محمد هدفاً في شباك الرجاء المغربي في لقاء الأحد بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. كما طالب العندليب، مصطفى محمد بضرورة استغلال أنصاف الفرص والتركيز من أجل هز شباك الفريق المغربي. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 105,297

تعافي 98,157

وفيات 6,109

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبدالحليم علي يدعم مصطفى محمد قبل مواجهة الزمالك والرجاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.