شكرا لقرائتكم خبر عن موقع إسباني: جاريث بيل رفض تخفيض راتبه في ريال مدريد خلال أزمة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع إذاعة «كادينا سير» الإسبانية، عن رفض جاريث بيل، لاعب ريال مدريد السابق، وتوتنهام الحالي، تخفيض جزء من راتبه خلال الموسم الماضي أثناء تواجده في صفوف المرنجي بسبب أزمة الفيروس التاجي الذي ضرب جميع الأندية الأوروبية في مقتل.

وأكدت الإذاعة الإسبانية، أن السبب الرئيسي وراء رفض الجناح الويلزي تخفيض نسبه من عقده السنوي مع فريقه السابق يرجع لنصيحة وكيل أعماله الذي طالبه بالحصول على مستحقاته المالية كاملة دون الاستغناء عن جزء منه.