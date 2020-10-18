شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالحليم علي: فوز الأهلي على الوداد لن يؤثر بمواجهة الزمالك أمام الرجاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى عبدالحليم على، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، تفاؤله بقدرة لاعبي الفريق الأبيض على تحقيق نتيجة إيجابية خلال مواجهة الرجاء البيضاوي المغربي، في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

وأضاف عبدالحليم على في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك: «الزمالك يمتلك خبرات كبيرة تعينه على تحقيق نتيجة إيجابية في موقعة الرجاء».

وواصل: «المباراة صعبة ونواجه فريق قوي يمتلك طموحات كبيرة ولديه دوافع نفسية بعد التتويج بالدوري المغربي».

وشدد العندليب على أن خطف الزمالك هدفاً سيمثل ضغط كبير للفريق المغربي.

وأكمل: «أرى أن حسم البطاقة سيكون مع صافرة نهاية لقاء العودة في القاهرة، ولن تُحسم في لقاء الذهاب».

وأنهى تصريحاته مؤكداً أن فوز الأهلي على الوداد لن يكون له علاقة بأي دوافع نفسية لفريق الرجاء في مباراة الزمالك.

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