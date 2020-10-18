شكرا لقرائتكم خبر عن لويس سواريز: عانينا أمام سيلتا فيجو.. وأحاول التفاهم مع كوستا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الأوروجوياني لويس سواريز، مهاجم أتلتيكو مدريد وصاحب هدف تقدم فريقه على سيلتا فيجو في اللقاء الذي أقيم السبت على ملعب (بالايدوس) في إطار الجولة السادسة في الليجا وحسمه الفريق المدريدي بهدفين دون رد، على أهمية هذه النتيجة رغم الصعوبات التي واجهها الفريق، في الوقت الذي أبدى فيه سعادته مع «الروخيبلانكوس».

وأوضح سواريز في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة التي احتضنها ملعب (بالايدوس): «كنا ندرك الصعوبات التي بانتظارنا أمام منافس شرس، وبشكل خاص على ملعبه. الأهم هو تحقيق الفوز. عانينا في النهاية، ولكننا انتصرنا».

وحول مشاركته في خط هجوم الأتلتي للمرة الأولى هذا الموسم إلى جانب دييجو كوستا، أشار: «الجميع يعرف القيمة الكبيرة لهذا اللاعب. هو عنصر مهم للغاية. نحاول التأقلم والتفاهم بأفضل طريقة ممكنة. علينا أن نكون سعداء بالمستوى الذي قدمناه، ومساعدة الفريق».