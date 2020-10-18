شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنصف يُهنئ الشناوى بعد فوز الأهلى على الوداد بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمد عبد المنصف حارس مرمى الفريق الكروى الأول بنادى وادى دجلة، على تهنئة محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى، الذى نجح فى التصدى لرلكة جزاء لفريق الوداد المغربى فى المباراة التى جمعتهما، مساء السبت، على ستاد محمد الخامس بالمغرب في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وحقق خلالها المارد الأحمر الفوز بهدفين دون رد، حيث نشر "أوسة" صورته برفقة الشناوى عبر حسابه الشخصى على انستجرام، معلقًا عليها: "برافو الشناوى مبروك حبيبى".

ووضع فريق الأهلي قدماً في نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما حقق فوزاً هاماً على الوداد المغربي بثنائية نظيفة سجلها قفشة وعلى معلول وبذلك إقترب المارد الأحمر من التأهل لنهائي أفريقيا لكن الحسم سيكون في إستاد القاهرة الجمعة المقبل عندما تقام مباراة العودة بين بطلا مصر والمغرب.

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وخاض الأهلي مباراة اليوم بتشكيل ، مكوّن من : محمد الشناوي ، محمد هاني وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلي معلول و عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي و مروان محسن.

فيما ضم تشكيل الوداد التى أعلنها الأرجنتيني ميجيل جاموندى المدير الفني الفريق ، كلاً من : رضا التكناوتي وعبد اللطيف نصير - يحيى عطية الله- إبراهيم نجم الدين - يحيى جبران - إبراهيم النقاش- وليد الكرتي- أيمن الحسوني وبديع أووك- إسماعيل الحداد - جباجبو.