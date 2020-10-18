شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر طاهر: الاحتراف حلم مؤجل وكان نفسى ألحق جيل متعب وغالى فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طاهر محمد طاهر صانع ألعاب المقاولون المنضم إلى النادى الأهلى، أنه تخلى عن فكرة الاحتراف فى الوقت الحالى، مشيراً إلى أنه ينتظر اللعب مع الأهلى بفارق الصبر، وقال طاهر فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج " جمهور التالتة" الذى يقدمه الإعلامى إبراهيم فايق على قناة أون تايم سبورت: أتمنى حصد كل البطولات مع الأهلى محلياً وأفريقياً ولا أفكر فى مسألة الاحتراف حالياً، وموسيمانى مدرب كبير والأهلى كان ذكى فى التعاقد معه، قبل مباراة الوداد كان التوقع صعب للقب دورى الأبطال ولكن النتيجة فى المغرب قربت الأمور، والأهلى لديه الإمكانيات التى تمكنه من حصد اللقب.

واصل: لم أضع بند يتيح لي الاحتراف مع الأهلي ولم أفكر في ذلك، متابعا: لا أفكر في اللعب لبيراميدز لو جاءنى عرض وانا حاليا في الأهلي ومش هلعب في مصر غير للأهلي.

أوضح: أفضل اللعب في مركز "شادو سترايكر" ومعنديش مشكلة اني العب مهاجم صريح، كان نفسي أكون موجود مع الأهلي في مباراة الوداد.

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أردف: مصطفى شوبير اقرب شخص لي في الأهلي وهو اكتر حد بيتواصل معايا، وطموحاتي كثيرة أولها أنزل أول تمرينة في الأهلي ويكون أول ظهور ليا بشكل كويس، بعد مباراتي الدوري والكأس هنضم للأهلي ولم يتواصل معي احد لتحديد موعد انضمامي للأهلي.

واختتم: النوم مبكراً له الأولوية بالنسبة لى، وأخوض تدريبات جيم إضافية، وجميع الجماهير تنادينى بـ " طاهر محمد طاهر" وكأنه إسم مركب، وعرفت فى الإعلام بهذا الإسم.