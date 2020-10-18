شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر محمد طاهر يكشف كواليس مكالمة الخطيب بعد التوقيع للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف طاهر محمد طاهر صانع ألعاب المقاولون العرب، عن كواليس تخطيطه لاحتفال لاعبى المنتخب الأوليمبى بماسك " لاكاسا دي بابل" وقال طاهر فى تصريحت تلفزيونية لبرنامج " جمهور التالتة" الذى يقدمه الإعلامى إبراهيم فايق على قناة أون تايم سبورت: كنت قاعد ما بلعبش ففكرت فى طريقة جديدة للاحتفال مع المنتخب، وكلمت أصحابى فى المقاولون جمعت عدة ماسكات وأحمد ياسر أحضر مجموعة أخرى، وبعد الاحتفال جميع الماسكات اختفت ولم نجد أى منهم.

أضاف: أتمنى المشاركة مع المنتخب فى طوكيو، وأحقق الحلم الذى لم أحققه معهم فى مصر، كابتن شوقى غريب مثل والدى، وقبل فترة حدث اتصال مع كابتن حسام البدرى.

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واصل: تلقيت اتصال هاتفى من محمود الخطيب رئيس الاهلي بعد التعاقد مع الأهلى، وقال لى مبروك، وكنت أتمنى مقابلته أكثر من المكالمة وكنت متوتر جداً، وحتى لو كان هناك رغبة من بيراميدز فى ضمى كنت سأختار الأهلى ، واستكمل: الأهلى الأقرب للقب أفريقيا، وأتمنى أن يكون النهائى أهلى وزمالك.

واختتم: رقم 7 هو رقمى المفضل ولو بإيدى الاختيار سأختاره مع الأهلى، وكنت أتمنى مزاملة عماد متعب فى المتعب، وعلى معلول أفضل محترف فى الدورى المصرى، وأيمن أشرف أفضل مدافع بالدورى، ومصطفى محمد أفضل مهاجم فى مصر.