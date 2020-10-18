شكرا لقرائتكم رضا عبد العال: موسيماني مدرب جيد وراهنت عليه من البداية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف رضا عبد العال، مدرب فريق طنطا، أن النادي الأهلي استحق الفوز على فريق الوداد المغربي، بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت، على ملعب محمد الخامس، ضمن مواجهات ذهاب الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال رضا عبد العال في تصريحات عبر برنامج "ملعب أون تايم" الذي يُقدمه الإعلامي سيف زاهر، عبر فضائية "أون تايم سبورتس" :"الأهلي استحق الفوز على الوداد، وكان بمقدوره الفوز بأكثر من هدفين، الفريق أهدر العديد من الفرص، ولو كنت مدربًا للأهلي ومعي حسين الشحات وأجاي ومروان محسن أفوز بأربعة أو خمسة أهداف".

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وأَضاف :"الأهم هو الفوز والفرصة أصبحت مواتية في القاهرة لتحقيق فوز عريض واستغلال الحالة السيئة التي يمر بها فريق الوداد".

وأكد عبد العال أن موسيماني مدرب جيد حتى من قبل قبل قدومه للقاهرة وتوقع له النجاح ولكنه أخطأ في نزول الانجولي جيرالدو، في المباراة.

وأكمل :"يجب الدفع بأليو بادجي في لقاء الإياب لأن الفريق الأحمر كان يفتقد وجوده خلال المباراة مع الكرات العرضية الكثيرة التي أتيحت".