شكرا لقرائتكم سمير كمونة: موسيماني قدم خطة فنية متوازنة أمام الوداد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال سمير كمونة، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن خبرات موسيماني المدير الفني الحالي للنادي الأهلي، تفوق بكثير خبرات المدرب السويسري الراحل عن القلعة الحمراء فايلر.

وأضاف كمونة في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي سيف زاهر عبر فضائية أون تايم سبورتس، أن موسمياني قدم خطة فنية رائعة ومتوازنة في جميع الخطوط خلال لقاء الوداد المغربي الذي أقيم مساء أمس في دور ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وحذر كمونة لاعبي الزمالك من الاندفاع الهجومي أمام الرجاء المغربي، موضحا أن الرجاء فريق يجيد الدوار الهجومية.

ووضع فريق الأهلي قدما في نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة عشر في تاريخه، بعدما عاد رفاق الشناوي بفوز ثمين أمام الوداد المغربي، بهدفين دون رد، في اللقاء الذى جمعهما اليوم السبت، على ملعب محمد الخامس، في الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

تمكن محمد مجدي "أفشة"، في احراز هدف التقدم للأهلي في الدقيقة الثالثة من زمن اللقاء، بعد استغلاله لهدف قاتل من مدفع الوداد، قبل أن يسجل معلول الهدف الثاني للمارد الأحمر في الدقيقة 62 من زمن اللقاء.

ويحتاج الأهلي للفوز أو التعادل أو حتى الهزيمة بأقل من هدفين، في مباراة الإياب للدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربى، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل 23 أكتوبر باستاد القاهرة.

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: موسيماني قدم خطة فنية متوازنة أمام الوداد

قال سمير كمونة، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن خبرات موسيماني المدير الفني الحالي للنادي الأهلي، تفوق بكثير خبرات المدرب السويسري الراحل عن القلعة الحمراء فايلر.

وأضاف كمونة في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي سيف زاهر عبر فضائية أون تايم سبورتس، أن موسمياني قدم خطة فنية رائعة ومتوازنة في جميع الخطوط خلال لقاء الوداد المغربي الذي أقيم مساء أمس في دور ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وحذر كمونة لاعبي الزمالك من الاندفاع الهجومي أمام الرجاء المغربي، موضحا أن الرجاء فريق يجيد الدوار الهجومية.

ووضع فريق الأهلي قدما في نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة عشر في تاريخه، بعدما عاد رفاق الشناوي بفوز ثمين أمام الوداد المغربي، بهدفين دون رد، في اللقاء الذى جمعهما اليوم السبت، على ملعب محمد الخامس، في الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

تمكن محمد مجدي "أفشة"، في احراز هدف التقدم للأهلي في الدقيقة الثالثة من زمن اللقاء، بعد استغلاله لهدف قاتل من مدفع الوداد، قبل أن يسجل معلول الهدف الثاني للمارد الأحمر في الدقيقة 62 من زمن اللقاء.

ويحتاج الأهلي للفوز أو التعادل أو حتى الهزيمة بأقل من هدفين، في مباراة الإياب للدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربى، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل 23 أكتوبر باستاد القاهرة.