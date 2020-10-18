شكرا لقرائتكم طاهر: أنا ضد تشبيهي بمحمد صلاح.. وأنا أهلاوي منذ الصغر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب كواليس انتقاله لصفوف الأهلي بدءا من الموسم المقبل، بعد شراء عقده من ذئاب الجبل.

قال خلال تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس: "صفقة انضمامي للأهلي كان المفروض انتقل لصفوفه منذ أكثر من سنة بسبب تفكير شخصي وكنت أحسبها بطرق مختلفة وان سني صغير مش عايز اقعد في مصر وعايز اخد تجربة احتراف تانية بعد اول تجربة وحسيت اني عايز اقعد برة".

أكمل: "فيه دوريين كان نفسي ابدأ فيهم هو الاسباني او الإيطالي ولكن لا تقاس كده زي محمد صلاح جاله بازل السويسري محطة لمكان تاني ولكن لما جات الإصابة قبل بطولة أمم افريقيا وكورونا عطلوني وساعتها التفكير بدأ يرجعلي اني افكر بالمنطق مش نفسك في ايه واشوف الحاجات الإيجابية اللي هنا ومفاوضات الأهلي جات صدفة".

واصل: "في يوم فتح امير توفيق معي موضوع الانتقال للأهلي وكنت مرحب جدا ودي كانت تالتة مرة الأهلي يفاوضني وانا أهلاوي من صغري وكلك الاسرة ولو قرار اللعب في مصر كنت هختار الأهلي ولما تفاوضوا معايا لتالت مرة وافقت سريعا".

أوضح: شعرت بمسئولية بعد الانتقال للأهلي اكبر نادي في افريقيا واعرف انها مسئولية كبيرة ولكن انا قدها ولبست فانلة الأهلي كتير وانا مشجع ولكن البسها كلاعب الإحساس مختلف، والحلو في ارتداء قميص الأهلي انها تجربة جديدة وانا بحب التجارب الجديدة ومستني اليوم اللي هلعب فيه اول مباراة ليا في الأهلي.

Advertisements

شدد: لازم احافظ على نومي وتماريني وصحتي خلال تواجدي في الأهلي واستفدت من تجربة الاحتراف رغم انها كانت في ست مبكرة وتواجدي في الأهلي كأني محترف في الخارج بالظبط".

تابع: "الأهلي عنده افضل عناصر في مصر ولعيبة بتلعب في منتخب مصر الأول والأولمبي والشباب ولما فكرت اخوض التجربة عارف اني هستفاد من اللعب جنب لعيبة زي وليد سليمان او محمد الشناوي واي فريق عنده افضل من عنصر في مركز واحد بتدي حرية للمدرب، موضحا: "احب المنافسة ومفيش حد بيروح نادي وهو حاطط رجل على رجل ولازم يكون فيه هدف مش بيؤدي واجب وخلاص".

استطرد: "العب أكثر في الجناح الأيمن واحب اللعب في مركز رقم 10 ولكن لما اتوظف جناح شمال او مهاجم صريح بأدي فيها بشكل كويس".

اختتم: "انا ضد فكرة تشبيهي بمحمد صلاح وهي حاجة أي حد يتمناها انه يوصل لمستوى محمد صلاح ولكن تشبيه عنده نفس طريقة اللعب ولكن شايف ان كل لعيب ليه اسمه والشكل اللي بيلعب بيه واي لاعب هيفضل بالاسم بتاعه واللي هيجي من بعده مختلف عنه".