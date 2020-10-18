شكرا لقرائتكم طاهر: مش هلعب في مصر غير للأهلي.. ولا أفكر في اللعب لبيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب أن ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز ليس وكيل أعماله وليس له دور في انتقاله للأهلي هو فقط كان له دور في احترافه في فرنسا.
قال خلال تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس: لم أضع بند يتيح لي الاحتراف مع الأهلي ولم أفكر في ذلك، متابعا: لا أفكر في اللعب لبيراميدز لو جاءني عرض وانا حاليا في الأهلي ومش هلعب في مصر غير للأهلي.
أوضح: افضل اللعب في مركز "شادو سترايكر" اني اجي من تحت ومعنديش مشكلة اني العب مهاجم صريح، مشيرا: كان نفسي أكون موجود مع الأهلي في مباراة الوداد والفريق كان شغال.
أردف: مصطفى شوبير اقرب حد لي في الأهلي وهو اكتر حد بيتواصل معايا، وطموحاتي كتيرة أولها انزل اول تمرينة في الأهلي ويكون اول ظهور ليا بشكل كويس، مشددا: بعد مباراتي الدوري والكأس هنضم للأهلي ولم يتواصل معي احد لتحديد موعد انضمامي للأهلي.
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