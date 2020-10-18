شكرا لقرائتكم ثلاثى اللجنة الخماسية يلبون دعوة عز الدين بهادر أكبر لاعب كرة قدم في العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية المشكلة لإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم ومحمد فضل والدكتور أحمد عبد الله عضوا اللجنة ووليد العطار المدير التنفيذى للاتحاد على تلبية دعوة عز الدين بهادر لاعب فريق 6 أكتوبر صاحب الـ75 عاما والذى حطم الرقم القياسى كأكبر لاعب كرة قدم فى العالم يشارك فى مباراة رسمية، حيث شارك مع فريقه فى مواجهة فريق العياط فى دورى القسم الثالث على ملعب المركز الأوليمبى بالمعادى، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ومندوبى موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

يذكر أن الاتحاد المصرى لكرة القدم قام بقيد بهادر ضمن قائمة نادى 6 أكتوبر خلال فترة القيد الشتوية فى يناير الماضى، فيما حرص عمرو الجناينى رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، على الاتصال بمحمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم فى المغرب، لتهنئته وكل عناصر الفريق عقب الفوز المستحق على الوداد المغربى بهدفين نظيفين، فى ذهاب الدور قبل النهائى لدورى رابطة الأبطال.

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وأشاد الجناينى فى اتصاله بالأداء البطولى للاعبى الأهلي، والمشهد المشرف الذى ظهر عليه الفريق ولاعبوه، وتقديم مباراة رائعة، وتحقيقه نتيجة إيجابية للغاية تساعد الأهلى كثيرًا فى لقاء الإياب، وأكد رئيس اتحاد الكرة ثقته الكبيرة فى تخطى الأهلى هذا الدور، بعد مباراة العودة التى تقام يوم الجمعة القادم.