شكرا لقرائتكم بلال: هدف قفشة سهّل المباراة على الأهلي .. والوداد منافس ضعيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أشاد أحمد بلال مهاجم الأهلي السابق، بفوز المارد الأحمر عي الوداد المغربي بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وقال بلال في تصريحات تلفزيونية:" الأهلي قدم مباراة جماعية رائعة، ونجح في استغلال اخطاؤء دفاع الوداد، وسجل هدف مبكر، اراح أعصاب الاعبين، وسهّل المباراة علي المارد الأحمر".
وتابع: "الوداد منافس ضعيف، ولم يكن في حالته المعروفة، وأشكر المدير الفني للفريق على عدم تحضير فريقه بشكل مناسب ودخول المباراة بتشكيل خاطئ"
أكد بلال أن إمكانيات الانجولي جيرالدو لاعب المارد الأحمر، لا تؤهله للتواجد داخل النادي في ظل وجود العديد من اللاعبين القادرين علي تقديم مستوي أفضل منه ويصلح لفرق الوسط في الدوري المصري.
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