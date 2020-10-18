شكرا لقرائتكم البدرى: لا يوجد لاعب أساسى وآخر احتياطى فى المنتخب والننى مش مستبعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر، عن إمكانية استدعاء محمد الننى لاعب وسط أرسنال الإنجليزي، لمعسكر المنتخب المقبل استعدادًا لمواجهتى توجو فى التصفيات الإفريقية.
وقال البدرى فى تصريحات تليفزيونية: "الننى لم يكن مستبعدا من المعسكر الماضي، هناك احتياجات فنية، وبناء عليه يتم اختيار العناصر التى ستخدم الطريقة الفنية".
وتابع: "لا يوجد لاعب أساسى وآخر احتياطى فى المنتخب، وانتهى عصر اللاعبين الذين يشترطون لعبهم أساسى قبل الانضمام للمنتخب".
وأكد حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر أن تحقيق نتيجة ايجابية فى مواجهتى مصر أمام توجو فى التصفيات الإفريقية، أهم بالنسبة له من اللعب بشكل جمالي.
وقال البدرى فى تصريحات تليفزيونية: "المنتخب يواجه صعوبات عديدة الفترة الحالية، فى ظل تلاحم المباريات، وحاجة بعض اللاعبين للحصول على راحة عقب نهاية الموسم".
وتابع: "سيكون هناك معسكر مفتوح للمنتخب المصري، عقب نهاية مباريات الدوري، سيتواجد به اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار".
كانت هذه تفاصيل خبر البدرى: لا يوجد لاعب أساسى وآخر احتياطى فى المنتخب والننى مش مستبعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.