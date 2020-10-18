شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يجهز مفاجأة للاعبى الزمالك حال الفوز على الرجاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس ادارة نادى الزمالك اتصالا هاتفيًا بلاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك خلال اجتماعهم فى مقر فندق الإقامة بالمغرب فى حضور إسماعيل يوسف عضو المجلس، القائم بأعمال أمين الصندوق ورئيس البعثة فى المغرب وبحضور أمير مرتضى المشرف العام على الفريق، طالبهم خلاله بالتسلح بالروح القتالية خلال مباراتهم أمام الرجاء المغربى فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وتحدث منصور خلال مكبر الصوت للاعبين مؤكدا ثقته فيهم على تخطى عقبة الرجاء فى مواجهة الأحد، مؤكدا أن مجلس الإدارة يقف بكل قوة خلف اللاعبين والجهاز الفنى لتحقيق حلم ملايين الجماهير الزملكاوية، وشدد منصور على أنه يجهز مفاجأة سارة للاعبين فى حالة الفوز .

من ناحية أخرى، تأكد غياب محمود علاء مدافع الفريق عن مباراة الرجاء ضمن مباريات ذهاب دورى أبطال أفريقيا بسبب الإصابة، التى تعرض لها فى مباراة حرس الحدود بالدورى.