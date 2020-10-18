شكرا لقرائتكم بيراميدز يجرى مسحة طبية أخيرة ظهر اليوم استعدادا لمواجهة حوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يخضع جميع أفراد بعثة فريق نادي بيراميدز لمسحة طبية أخيرة للكشف المبكر عن فيروس كورونا ظهر اليوم ، الأحد، بمقر فندق الإقامة في الدار البيضاء، ويجري أفراد البعثة المسحة طبقا للبروتوكول الطبي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، والذي يلزم كل الفرق بإجراء مسحة قبل 48 ساعة من المباراة الرسمية.
يذكر أن بعثة بيراميدز أجرت مسحة احترازية للنجم الدولي الإيفواري إيريك تراوري بعد انضمامه للمعسكر وثبت سلبيتها.
وشهد تدريب بيراميدز الثانى الذى أقيم أمس انتظم الثنائي محمد فاروق ودودو الجباس، حيث كان اكتفى فاروق ودودو بأداء تدريبات خاصة خفيفة في المران الأول بالأمس بسبب شعور الأول بإجهاد في السمانة وشعور الثاني من كدمة في القدم، وتماثل اللاعبان للشفاء وشاركا في المران الثاني على ملعب مولاي عبد الله، وشاركا بصورة طبيعية في التدريب كاملا.
ويواصل عبد الله السعيد ونبيل عماد دونجا والتونسي عمر العيوني في أداء التدريبات الخاصة للتخلص من الإجهاد وآثار الإصابات التي لحقت بهم مؤخرا ومستمرون في عمليات التأهيل للجاهزية الكاملة.
ويلتقي بيراميدز مع حوريا الغيني في التاسعة من مساء الثلاثاء المقبل بملعب محمد الخامس في كازبلانكا في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية ، وأوضح الجهاز الطبي أنه لا خوف على غياب اللاعبين أمام حوريا ويتم تجهيزهم وفق برنامج علاجي وتأهيلي شامل استعدادا لمباراة الثلاثاء المهمة.
وكانت البعثة قررت تغيير ملعب التدريب ليكون على ملعب مولاي رشيد بكازبلانكا بدلا من ملعب كهرما الذي خاض عليه أولى تدريباته خاصة وأنه أفضل بكثير.
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