شكرا لقرائتكم مدرب سيراميكا: اشتغلنا على الجانب النفسى ووجدت دعما عقب وفاة والدى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد هيثم شعبان المدير الفنى لفريق سيراميكا كليوباترا، أنهم حرصوا على عمل إحلال وتجديد للفريق بمساندة الإدارة للتأهل للدروى الممتاز لأول مرة في تاريخ النادى.

وقال شعبان في تصريحات تليفزيونية: "عملنا على الجانب النفسى للاعبين بشكل جيد عقب مباراة القناة فى آخر الموسم ورفعنا الضغوطات عنهم، وهدفنا كان تعويض النقص الفنى من خلال دعم الفريق بـ4 أو 5 عناصر".

وتابع مدرب سيراميكا: "أكثر من فريق بمجموعتنا شاركت بالدورى الممتاز وكانوا محتفظين بنجومهم وهذا كان أمرا ليس بالهين.

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وأتم حديثه عن أصعب ما تعرض له خلال الموسم وهو وفاة والده، مشيرا إلى أنه كان بعيدا تماما عن التركيز ولكنه وجد دعم كبير من الادارة بقيادة معتز البطاوي.