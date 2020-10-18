عبدالحليم علي يُعول على خبرات لاعبي الزمالك في مواجهة الرجاء ‏

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جدة - عمرو شويل أبدى عبدالحليم علي، نجم الزمالك السابق، تفاؤله بقدرة لاعبي الفريق الأبيض على تحقيق نتيجة إيجابية خلال مواجهة الرجاء البيضاوي المغربي، في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.
وأضاف عبدالحليم علي في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:الزمالك يمتلك خبرات كبيرة تعينه على تحقيق نتيجة إيجابية في موقعة الرجاء".
وواصل:"المباراة صعبة ونواجه فريق قوي يمتلك طموحات كبيرة ولديه دوافع نفسية بعد التتويج بالدوري المغربي ,خطف الزمالك هدفاً سيمثل ضغط كبير للفريق المغربي ,أرى أن حسم البطاقة سيكون مع صافرة نهاية لقاء العودة في القاهرة، ولن تُحسم في لقاء الذهاب".
وأكمل:" فوز الأهلي على الوداد لن يكون له علاقة بأي دوافع نفسية لفريق الرجاء في مباراة الزمالك
وأتمنى لمصطفى محمد التوفيق، هو لاعب مجتهد ومهاجم مميز ولديه قدرات فنية كبيرة وأطالبه بضرورة استغلال أنصاف الفرص والتركيز من أجل هز شباك الفريق المغربي.
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