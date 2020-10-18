شكرا لقرائتكم عبدالحليم علي يُعول على خبرات لاعبي الزمالك في مواجهة الرجاء ‏ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى عبدالحليم علي، نجم الزمالك السابق، تفاؤله بقدرة لاعبي الفريق ‏الأبيض على تحقيق نتيجة إيجابية خلال مواجهة الرجاء البيضاوي ‏المغربي، في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.‏

وأضاف عبدالحليم علي في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه ‏أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:الزمالك يمتلك خبرات كبيرة تعينه ‏على تحقيق نتيجة إيجابية في موقعة الرجاء".‏

وواصل:"المباراة صعبة ونواجه فريق قوي يمتلك طموحات كبيرة ولديه ‏دوافع نفسية بعد التتويج بالدوري المغربي ,خطف الزمالك هدفاً سيمثل ضغط كبير للفريق ‏المغربي ,أرى أن حسم البطاقة سيكون مع صافرة نهاية لقاء العودة في ‏القاهرة، ولن تُحسم في لقاء الذهاب".‏

Advertisements

وأكمل:" فوز الأهلي على الوداد لن يكون له علاقة ‏بأي دوافع نفسية لفريق الرجاء في مباراة الزمالك ‏

وأتمنى لمصطفى محمد التوفيق، هو لاعب مجتهد ‏ومهاجم مميز ولديه قدرات فنية كبيرة وأطالبه بضرورة استغلال أنصاف الفرص ‏والتركيز من أجل هز شباك الفريق المغربي.‏