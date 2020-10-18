شكرا لقرائتكم موعد مباراة الزمالك والرجاء فى نصف نهائى دورى ابطال افريقيا والقنوات الناقلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض نادى الزمالك مساء الأحد، مواجهة نارية أمام الرجاء المغربى على ملعب محمد الخامس فى الدار البيضاء، وذلك فى إطار دور نصف النهائى من بطولة دورى أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وتسبب فيروس كورونا فى توقفت البطولة منذ مارس الماضي، وكان نادى الرجاء تأهل للدور نصف النهائى بعد فوزه على نادى مازيمبى الكونغولى بحصيلة أهداف 2/1، حيث فاز المغربى فى مباراة الذهاب بهدفين مقابل لا شيء، وفاز الكونغولى فى مباراة العودة بهدف مقابل لاشيء، ويعتبر الفريق المغربى من الأندية القوية وفاز بالبطولة ثلاث مرات فى أعوام 1989، 1997، 1999.

موعد مباراة الزمالك والرجاء





تأهل الزمالك لهذا الدور على حساب نادى الترجى التونسي، حيث فاز فى لقاء الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف، وفاز التونسى بهدف مقابل لا شيء فى لقاء العودة لتصبح حصيلة الأهداف 3/2، ويأمل الأبيض فى التتويج باللقب السادس، حيث حصد اللقب 5 مرات وكان أول فريق عربى يحتفظ بالكأس، ويُعتبر النادى الوحيد المحتفظ بكأسين مختلفين أفريقياً وهما كأس دورى أبطال أفريقيا عام 1993، وكأس السوبر الأفريقى فى عام 2002.

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موعد مباراة الزمالك والرجاء والقنوات الناقلة



ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة فى تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والتي ستذاع على مجموعة قنوات بى أن سبورت هى الناقل الحصرى لدورى أبطال أفريقيا.