شكرا لقرائتكم طارق سليمان: محمد الشناوى تعامل بذكاء فى تصدى ركلة جزاء الوداد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طارق سليمان مدرب حراس مرمى النادى الأهلى السابق، أن وجود محمد الشناوى مع الأهلى فى لقاء الوداد منح اللاعبين الثقة.

وقال طارق سليمان فى تصريحات تليفزيونية: إن ركلة جزاء الوداد أمام الأهلى غير صحيحة، ومحمد الشناوى تعامل بذكاء فى التصدى للكرة، وأن إصرار سيكازوى على احتساب ركلة جزاء الوداد يثير الشكوك حوله.

وأضاف: أن محمد الشناوى لا يتعجل فى التحرك خلال تسديد ركلات الجزاء مؤكدا أن تصدى الشناوى لركلة الجزاء تسبب فى إحباط لاعبى الوداد.

حقق فريق الأهلى فوزا مهما على الوداد المغربى بثنائية نظيفة، خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم السبت، بإستاد محمد الخامس بالمغرب فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ليضع قدما في النهائي.

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سجل ثنائية الأهلى قفشة وعلى معلول، وبذلك اقترب المارد الأحمر من التأهل لنهائى أفريقيا لكن الحسم سيكون فى إستاد القاهرة الجمعة المقبل، عندما تقام مباراة العودة بين بطلا مصر والمغرب.

وخاض الأهلى مباراة اليوم بتشكيل، مكوّن من: محمد الشناوى، محمد هانى وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلى معلول وعمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدى أفشة وجونيور أجايى ومروان محسن.

فيما ضم تشكيل الوداد التى أعلنها الأرجنتينى ميجيل جاموندى المدير الفنى الفريق، كلاً من : رضا التكناوتى وعبد اللطيف نصير - يحيى عطية الله- إبراهيم نجم الدين - يحيى جبران - إبراهيم النقاش- وليد الكرتي- أيمن الحسونى وبديع أووك- إسماعيل الحداد - جباجبو.