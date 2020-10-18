شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر طاهر عن المنافسة فى الأهلى: "مفيش حد بيلعب حاطط رجل على رجل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طاهر محمد طاهر صانع ألعاب المقاولون العرب المنضم إلى النادى الأهلى، أنه لا يخشى المنافسة داخل القلعة الحمراء، وقال طاهر فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة" الذى يقدمه الإعلامى إبراهيم فايق: الأهلى يمتلك أفضل عناصر فى مصر، وأغلبهم لاعبين دوليين، عندما اتخذت القرار كنت أعلم أنى سأستفيد من خبراتهم من وليد سليمان ومحمد الشناوى.

أضاف: "أحب المنافسة، ولا يوجد لاعب بيلعب وهو حاطط رجل على رجل، ولازم يكون فى منافسة لمصلحة اللاعب والفريق، الجناح الأيسر أكثر مكان أجيد اللعب فيه، ولكنى أحب اللاعب فى مركز رقم 10، واصل: كلاعب كرة أنفذ ما يطلب منى فى أى مكان فى الملعب حتى لو لم يكن لدى خلفية عنه.

واختتم: أنا ضد أن يقال هناك لاعب خليفة لاعب أخر، وتشبيهى بصلاح كنجاح هو أمر أتمنى الوصول إليه، ولكن المستوى الفنى والشكل والأداء هذا ما يميز كل لاعب عن الآخر.

فى سياق آخر، هنأ طاهر محمد طاهر صانع ألعاب المقاولون العرب المنضم إلى النادى الأهلى، لاعبو الفريق الأحمر على الفوز الثمين الذى انتزعه الأهلى من الوداد البيضاوى المغربى فى ذهاب الدور نصف النهائى لدورى أبطال أفريقيا، خلال اللقاء الذى جمع الفريقين مساء السبت بالمغرب، وكتب طاهر محمد عبر حسابه على فيس بوك "مبروك الفوز للنادى الأهلى .. كنت متألق النهاردة يا عالمى مُشيراً لمحمد الشناوى.