شكرا لقرائتكم خبر عن ربيع ياسين: الأهلي كان يقدر يسجل أكثر من هدفين لكن سوء التوفيق منعه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، أنه بعد فوز النادي الأهلي على الوداد المغربي، ستكتمل الفرحة بفوز الزمالك على فريق الترجي، وقال: "محدش كان يتوقع أننا نكسب اتنين، كان ممكن هدف أو تعادل إيجابي أو سلبي، لكن الأهلي كان في قمة تركيزه، مبروك لجمهور النادي الأهلي وإدارة الأهلي ولاعيبة الأهلي والجهاز الفني".

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وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" الذي يذاع على قناة CBC: "النادي الأهلي فاجئنا بأداء أكثر من رائع انهاردة، لعب وأداء ونتيجة ولازم نحيي مدرب النادي الأهلي موسيماني على الأداء البدني والفني للاعبين، المدرب نجح بامتياز في إدارة المباراة، وفي اكتر من لاعب في التشكيل مكنتش أتوقع أنه يبدأ بيهم زي محمد هاني ومروان محسن، لكن الأهلي كان صاحب الأداء الثابت طوال الـ 90 دقيقة".

وقال: "الأهلي كان ممكن يسجل أهداف أخرى لكن مفيش توفيق، لكن النتيجة رائعة في المغرب، وبالنسبة للفرصة اللي ضيعها حسين الشحات، ده ممكن يكون سببه عدم جاهزيته ذهنيا خصوصا أنه راجع من إصابة، وفي عالم كرة القدم مفيش حاجة اسمها حسم لكن أنا أثق أن الأهلي يقدر يعدي يوم الجمعة في مصر".