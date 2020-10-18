شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر محمد طاهر يكشف كواليس مفاوضات الأهلى ويؤكد: المسئولية ثقيلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف طاهر محمد طاهر صانع ألعاب المقاولون العرب المنضم إلى النادى الأهلى، عن كواليس مفاوضات القلعة الحمراء معه خلال فترة توقف النشاط الرياضى قبل الحصول على توقيعه، وقال طاهر فى تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" الذى يقدمه الإعلامى إبراهيم فايق على قناة أون تايم سبورت: المفاوضات مع الأهلى امتدت لسنوات بسبب تفكيري الشخصى، كنت أقدم أداء جيد وكنت أتمنى العودة إلى الاحتراف من جديد، وكان هدفى السير على خطى محمد صلاح وأبدأ فى نادى صغير ثم أستكمل مسيرتى، ولكن بعد الاصابة مع المنتخب الأوليمبى وابتعادى عن الملعب قررت التفكير بعقلانية أكثر.

أضاف: الأمر جاء بالصدفة، خلال تدريبى من المنزل مع المقاولون تحدث معى أمير توفيق ورحبت جداً بالأمر، وكان هذه المفاوضات للمرة الثالثة مع الأهلي، ولكنى فى الفترات السابقة لم أكن أفكر فى اللعب داخل مصر، من صغرى أهلاوى وكذلك أسرتى.

واصل: استمرت المفاوضات معى ومع المقاولون، بمجرد إرتداء قميص الأهلى مع قناة النادى شعرت بالمسئولية.. هى مسئولية ولكنى قدها ، واستكمل: ارتديت قميص الأهلى كثيراً كمشجع ولكن أن ترتديها كلاعب هذا أمر آخر، وتجربة جديدة، وعموماً أحب التجارب الجديدة وأنتظر اليوم الذى سألعب فيه أول مباراة بقميص الأهلى.

واختتم: النوم والتمارين والصحة سواء فى الأهلى أو خارجه هى أمور يجب أن تحافظ عليها لأنك لاعب محترف، واستفدت من تجربتى الاحترافية فى سن صغير، وتأثرت بها جداً، جتى الآن أرتب غرفتى لنفسي وكأنى أعيش بمفردى.