شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة عبد اللطيف: زيزو أو إسلام جابر بدلا من ساسى أمام الرجاء غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رشح حمادة عبداللطيف، نجم الزمالك السابق، أحمد سيد زيزو لاعب الابيض ‏لشغل مركز لاعب الارتكاز الثاني في مباراة الفريق الأبيض أمام الرجاء ‏المغربي اليوم ،الأحد، في ذهاب نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا وتعويض غياب فرجاني ساسي للإصابة، وقال عبداللطيف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذى يقدمه أحمد ‏جمال على شاشة قناة الزمالك:"أفضل أن يلعب زيزو ليكون بديلاً ‏لساسى، أو إسلام جابر في حالة التفكير من قبل باتشيكو فى الدفع بزيزو ‏كجناح أيمن على حساب محمد اوناجم".‏

وشدد "الحاوي" على ضرورة الاستمرار في طريقة اللعب 4-2-3-1 مع ‏ترك الاستحوذا للرجاء واللعب من ورائه في المرتدات ، كما توقع حمادة عبداللطيف، أن يسجل يوسف أوباما، ‏صانع ألعاب الفريق الأبيض فى شباك الرجاء المغربى، مضيفا: "يجب تغذية مصطفى محمد بالكرات العرضية، كونها رأس ماله ‏الحقيقى".‏

Advertisements

وواصل:"هناك لاعبين مهاريين يحسمون المواجهات الكبرى على ‏المستوى العالمي وبن شرقي يمثل هذه النسخة في الزمالك بشخصيته ‏ومهارته التي تظهر في الأوقات الحاسمة".‏

من ناحية أخرى تأكد غياب محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مباراة فريقه غدا امام الرجاء المغربي ضمن مباريات ذهاب دوري ابطال افريقيا بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة حرس الحدود بالدورى.

وخضع محمود علاء لاختبار طبي اليوم قبل المران الأخير للفريق املا في لحاقه بالمباراة الا ان محمود علاء اشتكي من وجود الام في القدم لتصبح مشاركته في مباراة الغد صعبة.