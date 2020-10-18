شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يحفز لاعبى الزمالك بمفاجأة قبل مواجهة الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى المستشار مرتضي منصور رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك اتصالا هاتفيًا بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك خلال اجتماعهم في مقر فندق الإقامة بالمغرب في حضور اسماعيل يوسف عضو المجلس،القائم بأعمال امين الصندوق ورئيس البعثة في المغرب وبحضور امير مرتضي المشرف العام علي الفريق، طالبهم خلاله بالتسلح بالروح القتالية خلال مباراتهم امام الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا.

وتحدث منصور خلال مكبر الصوت للاعبين مؤكدا ثقته فيهم علي تخطي عقبة الرجاء في مواجهة الأحد مؤكدا ان مجلس الإدارة يقف بكل قوة خلف اللاعبين والجهاز الفني لتحقيق حلم ملايين الجماهير الزملكاوية ، وشدد منصور علي انه يجهز مفاجأة سارة للاعبين في حالة الفوز .

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من ناحية أخرى ، تأكد غياب محمود علاء مدافع الفريق عن مباراة الرجاء ضمن مباريات ذهاب دوري ابطال افريقيا بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة حرس الحدود بالدورى.