شكرا لقرائتكم خبر عن الحضرى يهنئ الأهلى بالفوز على الوداد ويوجه رسالة للشناوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ عصام الحضرى حارس مرمى الأهلى والزمالك ومنتخب مصر السابق، القلعة الحمراء، على الفوز الذى حققه الأحمر على نظيره الوداد البيضاوى ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائى بدورى أبطال أفريقيا، بهدفين نظيفين،وكتب الحضرى عبر حسابه على تويتر " ألف مبروك الفوز للنادي الأهلي والأداء الرجولي.. شوط أول انتهى وفي انتظار الشوط التاني في القاهرة بنفس الأداء يا رجالة والوصول للهدف الأكبر".

واصل الحضري مشيداً بأداء محمد الشناوى حارس العرين الأحمر: مبروك الفوز يا شناوي والأداء الرائع و صد ضربة الجزاء و دايما يا رب متألق كده ومستنيين منك احسن و احسن في الشوط التاني في القاهرة ان شاء الله للوصول للهدف الأكبر يا بطل.



الحضري



عصام الحضري

ووضع فريق الأهلي قدماً في نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما حقق فوزاً هاماً على الوداد المغربي بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم،السبت، بإستاد محمد الخامس بالمغرب في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا .

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سجل ثنائية الأهلي قفشة وعلى معلول وبذلك إقترب المارد الأحمر من التأهل لنهائي أفريقيا لكن الحسم سيكون في إستاد القاهرة الجمعة المقبل عندما تقام مباراة العودة بين بطلا مصر والمغرب.

وخاض الأهلي مباراة اليوم بتشكيل ، مكوّن من : محمد الشناوي ، محمد هاني وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلي معلول و عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي و مروان محسن.

فيما ضم تشكيل الوداد التى أعلنها الأرجنتيني ميجيل جاموندى المدير الفني الفريق ، كلاً من : رضا التكناوتي وعبد اللطيف نصير - يحيى عطية الله- إبراهيم نجم الدين - يحيى جبران - إبراهيم النقاش- وليد الكرتي- أيمن الحسوني وبديع أووك- إسماعيل الحداد - جباجبو.