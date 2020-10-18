شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر طاهر: طلبت من شوقى غريب ضم لاعب آخر بدلاً مني فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف طاهر محمد طاهر صانع ألعاب المقاولون العرب المنضم مؤخراً إلى النادى الأهلى، عن كواليس مسيرته الكروية فى قلعة ذئاب الجبل حيث بزغ نجمه، وقال طاهر فى تصريحت لبرنامج " جمهور التالتة" الذى يقدمه الإعلامى إبراهيم فايق على قناة أون تايم سبورت: بدأت فى المقاولون العرب، ولعبت مع السن الأكبر منى، وتلقيت عروضاً فى الناشئين للأهلى وإنبى ودجلة، ولكننى قررت استكمال مشوارى مع المقاولون لأننى أعلم قيمة قطاع الناشئين فى المقاولون، خاصة بعد تألق محمد صلاح والننى وخوض تجربة الاحتراف "لمعوا الناشئين".

واصل: المقاولون أصبح محط أنظار الأندية الأوروبية بعد محمد صلاح، ومضيت أول عقد في حياتي الكروية وعمرى 15 سنة ، ومنذ تصعيدى وأنا أعلم جيداً أن المقاولون شارك فى أفريقيا ويسعى للعودة من جديد وكنا نضع هذا الهدف مع كل جهاز فنى حتى تحقق مع النحاس.

استكمل: الإصابة حرمتنى من المشاركة مع المنتخب الأوليمبى، وقبل البطولة الافريقية تحت 23 التى إستضافتها مصر وحصلت على لقبها وصعدت لأولمبياد طوكيو، ذهبت لكابتن شوقى وقلت له : ضم أي لاعب أخر لأنى لن أستطيع التواجد، فعلت ذلك لمصلحة المنتخب، وقررت البقاء مع المنتخب واتعالجت فى المعسكر وعشنا ذكريات رائعة بالتتويج.

واختتم: كنت سأجرى جراحة فى مصر ولكن والدى تحدث مع المهندس محمد عادل ومحسن صلاح، ولا يحدث كثيراً خارج الأهلى والزمالك أن يخرج لاعب للعلاج خارج البلاد، ولكن النادى وافق على السفر، وممتن جداً للمهندس محمد عادل، وما قدمه خاصة أن العملية قلصت فترة العودة إلى الملعب.