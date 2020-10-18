شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبد العال: لو أنا مدرب الأهلى أمام الوداد.. كنت هكسب أربغة أو خمسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف رضا عبد العال، مدرب فريق طنطا، أن النادي الأهلي استحق الفوز على فريق الوداد المغربي، بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء السبت، على ملعب محمد الخامس، ضمن مواجهات ذهاب الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا ، وقال رضا عبد العال في تصريحات عبر برنامج "ملعب أون تايم" ، عبر فضائية "أون تايم سبورت " :"الأهلي استحق الفوز على الوداد، وكان بمقدوره الفوز بأكثر من هدفين، الفريق أهدر العديد من الفرص، ولو كنت مدربًا للأهلي ومعي حسين الشحات وأجاي ومروان محسن أفوز بأربعة أو خمسة أهداف".

وأَضاف :"الأهم هو الفوز والفرصة أصبحت مواتية في القاهرة لتحقيق فوز عريض واستغلال الحالة السيئة التي يمر بها فريق الوداد" ، وأكد عبد العال أن موسيماني مدرب جيد حتى من قبل قبل قدومه للقاهرة وتوقع له النجاح ولكنه أخطأ في نزول الانجولي جيرالدو، في المباراة ، وأكمل :"يجب الدفع بأليو بادجي في لقاء الإياب لأن الفريق الأحمر كان يفتقد وجوده خلال المباراة مع الكرات العرضية الكثيرة التي أتيحت".

وحقق فريق الأهلي فوزا مهما علي الوداد المغربي بهدفين نظيفين في ملعب الوداد بذهاب الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا ، ووضع فريق الأهلي قدماً في نهائي دوري الأبطال بهذا الفوز حيث يحتاج للتعادل بأي نتيجة او الفوز بأي نتيجة في مباراة العودة للتأهل رسميا للنهائي، او الخسارة بفارق هدف .