شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر محمد طاهر عن فوز الأهلى على الوداد: "بصمة موسيمانى ظهرت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب لجمهور الأهلي على الفوز على الوداد وأرى أن هناك شوط ثاني من المباراة في القاهرة وأتمنى اللعب بنفس الروح ويصعد الأهلي للنهائي ويتوج بالبطولة الإفريقية، وقال خلال تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس: الأهلي قدم مباراة كبيرة خصوصا أنه يواجه الوداد على أرضه بعد توقف المنافسات الإفريقية ولجميع كان يمني النفس أن يحقق الأهلي نتيجة إيجابية ويخرج بتعادل.

تابع: شعرنا ببصمة مختلفة في أداء الأهلي مع موسيماني ومن الممكن أن يكون لم يقدم أكثر من 50 أو 60 % من بصمته مع الفريق، موضحا: الفوز على الوداد على أرضه 2/0 نتيجة كبيرة ولكنها غير مطمئنة لأن المباريات تلعب بدون جمهور والأهلي عليه أن يلعب بنفس الروح والأداء وأتمنى ان يصعد للنهائي ويحصد بطولة افريقيا.

أردف: محمد صلاح ومحمد النني هم من لمعوا قطاع الناشئين في المقاولون وجعلوه محط أنظار الجميع ويرون أن قادر على تخريج لاعبين بامكانيات الثنائي.

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أشار: مضيت أول عقد مع المقاولون في سن 15 سنة مع محمد رضوان ودائما الهدف الرئيسي في المقاولون في بداية أي موسم هو الوصول للمربع الذهبي وهو ما تحقق في الموسم الحالي مع عماد النحاس وهو مجهود أكثر من موسم.

سرد: الموسم الحالي كان الأصعب بالنسبة لي لأنني بدأت الموسم بشكل جيد ثم تعرضت للإصابة قبل بطولة أمم إفريقي تحت 23 سنة وكانت ستفرق معي وكان أملي التواجد مع المنتخب والمشاركة في المباريات وفترة كورونا تسببت في الغياب عن عدد من المباريات في الدور الأول، مضيفا: كنت أسعى لتحقيق هدف وأساعد فريقي والظروف لم تساعدنا في حسم المركز الرابع مبكرا ولكن الهدف تحقق في النهاية.

أضاف: لم تحدث في تاريخ المقاولون أن يسافر لاعب للعلاج في الخارج قبلي ولكن بعد عرض الأمر على الإدارة قدروني للغاية وأشكرهم على ذلك وأشكر محمد عادل المشرف على الكرة لأن كان له دور مهم في السفر والعلاج في الخارج ساعدتني على العودة سريعا للمشاركة في المباريات.