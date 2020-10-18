شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلى وموسيمانى.. وعملية ثأر مشترك من الوداد فى المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عملية ثأر مشترك حققها الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى الحالى لفريق الأهلى، عندما حق فريقه الفوز على الوداد المغربى فى عقر داره، بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت، على ستاد محمد الخامس فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ليضع المارد الأحمر قدمًا فة نهائى البطولة، حيث ستقام مباراة الإياب يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولى.

موسيمانى ثأر للأهلى الذى خسر لقب دورى أبطال أفريقيا عام 2017 بعد الهزيمة من الوداد بهدف نظيف في ملعب محمد الخامس، وكانت نتيجة مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليتوج الوداد باللقب ويخطف حلم الأميرة السمراء التاسعة من أحضان الشياطين الحمر.

كما ثأر موسيمانى لفريقه السابق صن داونز الجنوب أفريقى، حيث تم إقصائه من الأدوار التمهيدية بدورى الأبطال على يد الوداد المغربى عامى 2017 و 2019، ليعوض موسيمانى بكتيبة الأهلى ما تركه فريق الوداد من أثار سلبية فى تاريخ فريقه الحالى والسابق.

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سجل ثنائية الأهلي قفشة وعلى معلول وبذلك إقترب المارد الأحمر من التأهل لنهائي أفريقيا لكن الحسم سيكون في إستاد القاهرة الجمعة المقبل عندما تقام مباراة العودة بين بطلا مصر والمغرب.

وخاض الأهلي مباراة اليوم بتشكيل ، مكوّن من : محمد الشناوي ، محمد هاني وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلي معلول و عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي و مروان محسن.

فيما ضم تشكيل الوداد التى أعلنها الأرجنتيني ميجيل جاموندي المدير الفني الفريق ، كلاً من : رضا التكناوتي وعبد اللطيف نصير - يحيى عطية الله- إبراهيم نجم الدين - يحيى جبران - إبراهيم النقاش- وليد الكرتي- أيمن الحسوني وبديع أووك- إسماعيل الحداد - جباجبو.