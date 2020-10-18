المصرى "بهادر" يسجل رقما قياسيا كأكبر لاعب كرة قدم فى العالم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية المشكلة لإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم ومحمد فضل والدكتور احمد عبد الله عضوا اللجنة ووليد العطار المدير التنفيذى للاتحاد على تلبية دعوة عز الدين بهادر لاعب فريق 6 أكتوبر صاحب الـ75 عاما والذى حطم الرقم القياسى كأكبر لاعب كرة قدم فى العالم يشارك فى مباراة رسمية حيث شارك مع فريقه فى مواجهة فريق العياط فى دورى القسم الثالث على ملعب المركز الأوليمبي بالمعادى وذلك بحضور الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ومندوبى موسوعة جينيس للأرقام القياسية. يذكر ان الاتحاد المصري لكرة القدم قام بقيد بهادر ضمن قائمة نادى 6 اكتوبر خلال فترة القيد الشتوية فى يناير الماضى ،فيما حرص عمرو الجنايني، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على الاتصال بمحمود الخطيب، رئيس النادي الاهلي ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في المغرب، لتهنئته وكل عناصر الفريق عقب الفوز المستحق على الوداد المغربي بهدفين نظيفين، في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري رابطة الأبطال ، وأشاد الجنايني في اتصاله بالأداء البطولي للاعبي الأهلي، والمشهد المشرف الذي ظهر عليه الفريق ولاعبوه، وتقديم مباراة رائعة، وتحقيقه نتيجة إيجابية للغاية تساعد الأهلي كثيرًا في لقاء الإياب، وأكد رئيس اتحاد الكرة ثقته الكبيرة في تخطي الأهلي هذا الدور، بعد مباراة العودة التي تقام يوم الجمعة القادم.

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