شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم الزامبى سيكازوى يعيد اكتشاف نفسه بثقة فى قمة الأهلى والوداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر الدولي الزامبى جاني سيكازوي صاحب الـ 41 عاما والحاصل على الشارة الدولية 2008 بشخصية حاسمة خلال أدارته لمواجهة الأهلي والوداد في ذهاب نصف نهائي دوري الابطال التي أقيمت بإستاد "محمد الخامس " بالدار البيضاء وانتهت بفوز الأحمر بهدفين دون رد.

الـ" VAR" يختلف مع الحكم في ركلة الوداد ويؤكد صحة ركلة الأهلي

كان الأثيوبي تسيما بملاك قائد كابينة الـ" VAR" على موعدا بالتدخل في اللقاء في اهم قرارين في المباراة وهما ركلة جزاء التي احتسبها الحكم الزامبى على حارس الأهلي محمد الشناوي في الدقيقة 42 من عمر اللقاء ولم يكن هناك اقتناع كامل بالمخالفة من " الكابينة " مما أدى الى استدعاء الحكم الى شاشة المراجعة ليعود ويصر على القرار انه ركلة جزاء صحيحة لصالح الوداد كما اكد الـ" VAR" قرار الدولي الزامبى بركلة جزاء صحيحة على مدافع المغرب لتعمد لمس الكرة باليد داخل منطقة الـ18 وعمل اليد " بلوك للكرة " فكان فرمان الحكم بركلة جزاء دون تردد وكانت المخالفة لا تحتاج الى استدعاء الحكم للكابينة الـ" الـ" VAR" .

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تقييم أداء الحكم - اللياقة البدنية – (التحمل - السرعة -الارتداد – التمركز- الرشاقة والمرونة- زاوية الرؤية )

ظهر الحكم هادئا خلال فعاليات اللقاء وبذل جهدا بدنيا كبيرا للسيطرة على المباراة ونجح في توزيع جهد البدني على مدار شوطي المباراة وحاول التواجد دائما في الميعاد لكنه كان أحيانا يتواجد في طريق الكرة ومحيط في الهجمات القريبة من منطقة الجزاء خاصه في الربع ساعة الأخير من عمر اللقاء.

الشخصية – الحكم الزامبى " يعيد اكتشاف نفسه " الوقت الضائع "

الحسم كان شعار الحكم في السيطرة على مجريات اللقاء داخل المستطيل الأخضر ولم يسمح بالاعتراض وتعامل بشكل جيد مع اللاعبين وكان هناك قناعة بقراراته وتدخل بشكل جيد لمنع الاحتكاك بين اللاعبين ، ليعيد اكتشاف نفسه بعد حالة الغلط التي سبقت اللقاء ونظرا لسوء الحالة الفنية التي ظهرعليه في مباراة الترجي وأول أغسطس بإياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في نوفمبر 2018، والتي كانت سبب في إيقافه 6 شهور، لكن يؤخذ عليه انه لم يكن موفقا فى تقديرالوقت بدل الضائع فى نهاية شوطى المباراة.

تطبيق القانون (32 مخالفة – ركلتي جزاء – أتاحه الفرصة)

كان الحكم الزامبى على موعد مع أكثر من اختبار خلال فعاليات اللقاء وتدخل بالصافرة واحتسب 32 مخالفة على الفريقين في تقدير جيد أبرزها الثقة التي احتسب بها ركلتي جزاء الأولى للوداد في الدقيقة 44 على حارس الأهلي محمد الشناوي والثانية في الدقيقة 60 عندما أصدر فرمان بركلة جزاء على مدافع الوداد " لمسة يد " بعدما عملت اليد بلوك للكرة واكد الفار قرار الحكم كما سمح باستمرار اللعب واتاح الفرصة بشكل جيد أكثر من مرة واسفرت عن هجمات مؤثرة خلال اللقاء .

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العقوبات الانضباطية (5 بطاقات صفراء)

كان البطاقات أحد الاختبارات التي تعرض لها الدولي الزامبى وكان موفقا بشكل كبير في تقديره طبقا للقانون فاشهر البطاقة الصفراء في وجه ثلاثي الأهلي اليود يانج وايمن أشرف وجيرالدو كما أنذر ثنائي الوداد يحيى عطية وإبراهيم نجم الدين

المساعدان

ظهر الثنائي بيقظة وتمركز جيد وأشاروا على 4 حالات تسلل في توقيت مناسب كما سمحوا باستمرار اللعب في أكثر من هجمة مؤثرة خلال فعاليات اللقاء وتعاونوا مع الحكم في إدارة اللقاء طبقا للقانون.

الحكم الرابع

لم يجد صعوبة في السيطرة على المنطقة الفنية وتعاون مع الحكم في أدارة المباراة من خارج المستطيل الأخضر وأدى مهامه بشكل جيد طبقا للقانون.





إحصائيات المباراة: 32خطأ – 9ركلات ركنية – هدفين - 4 حالات تسلل – 5 بطاقات صفراء- ركلتى جزاء.

الدرجات: الحكم 8.5. المساعد الأول – 8.5 – المساعد الثاني – 8.5– الحكم الرابع – 8.0 - الـ" VAR " الفيديو- 8.0



ركلة جزاء الوداد









ركلة جزاء الشنالوى امام الوداد