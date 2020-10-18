شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد احتفالات الأهلوية بعد الفوز على الوداد المغربي بثنائية نظيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النادي الأهلي بفوز الفريق الأول لكرة القدم على الوداد المغربي ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر تويتر عددا من الصور التي ترصد لحظة احتفالات أعضاء القلعة الحمراء بالفوز الثمين في مقر الجزيرة.

ودشن مشجعو النادي الأهلي العديد من الهاشتاجات التي دخلت قائمة الأكثر رواجا عبر تويتر، من بينها هاشتاج "يلا يا أهلي" وأفريقيا يا أهلي" والأهلي والوداد" إلى جانب تريندات الشياطين الحمر والشناوي ومعلول ووليد سليمان.



احتفالات الأهلوية

واستحق فريق الاهلي الفوز على الوداد بعدما قدم عرضاً جيداً أمام بطل المغرب بملعب الأخير وسجل ثنائية نظيفة فاز بها خلال المباراة التي جمعتهما مساء، السبت، بإستاد محمد الخامس بالمغرب في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.



احتفالات الأهلوية بعد الفوز

سجل ثنائية الأهلي قفشة وعلى معلول وبذلك إقترب المارد الأحمر من التأهل لنهائي أفريقيا لكن الحسم سيكون في إستاد القاهرة الجمعة المقبل عندما تقام مباراة العودة بين بطلا مصر والمغرب.

أدار الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي المباراة بشكل جيد وأحسن إستغلال قدرات لاعبيه الذين نجحوا قدموا عرضاً قوياً وكانوا الأفضل من خلال الأستحواذ والسيطرة وسجلوا ثنائية بل وأهدروا أكثر من فرصة للتسجيل.

Advertisements



الأهلوية في مقر الجزيرة

وخاض الأهلي مباراة اليوم بتشكيل ، مكوّن من : محمد الشناوي ، محمد هاني وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلي معلول و عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي و مروان محسن.

فيما ضم تشكيل الوداد التى أعلنها الأرجنتيني ميجيل جاموندي المدير الفني الفريق ، كلاً من : رضا التكناوتي وعبد اللطيف نصير - يحيى عطية الله- إبراهيم نجم الدين - يحيى جبران - إبراهيم النقاش- وليد الكرتي- أيمن الحسوني وبديع أووك- إسماعيل الحداد - جباجبو.



الأهلوية



أهلوي يحتفل بالفوز



جانب من الاحتفالات



حماس المشجعين